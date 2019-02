Gemeente Den Bosch wil goedkopere en sobere Kaaihal voor slechts vijf jaar

Bovendien wil het college van B en W meer inzicht hebben in het culturele programma van de nieuwe Kaaihal, hoe zich dit verhoudt tot het programma in het nieuwe Theater aan de parade en de overige culturele programmering in de stad. En dan met name als de nieuwe hal na drie jaar geen dienst meer doet als tijdelijk theater.

Die voorwaarden staan in een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad. In de brief staat dat het college al bezig is met de toekomstige ontwikkelingen van de Tramkade, waar de nu bestaande Kaaihallen het hart van vormen. Tot 2025 is de Tramkade vrijgegeven om zich te ontwikkelen tot culturele hotspot. B en W willen over de nieuw te bouwen hal pas een beslissing nemen als later dit jaar de aannemer voor het nieuwe theater bekend is.