Gemeente Den Bosch wil vijf jaar geen horeca in pand van café Yakamoz

Omwonenden van de winkelstrip in de wijk Kruiskamp ondervinden al jarenlang (drugs)overlast van jongeren die zich in de avond en ’s nachts ophouden op het parkeerterrein en in de omgeving van het café, een shisha-lounge en wat shoarmazaken. ,,Mensen in de buurt voelen zich niet veilig. Ze kunnen of durven daar niet meer normaal te wonen”, aldus een juridisch woordvoerder namens de gemeente tegenover de commissie.



Volgens de advocaat van de café-eigenaar is het maar de vraag of de overlast door de klanten van Yakamoz komt. ,,De problemen in de buurt worden nu wel heel eenvoudig aan mijn cliënt gelieerd met alle gevolgen van dien. Vanwege dit besluit is hij nu letterlijk zijn brood kwijt.”