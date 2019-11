Gemeente Den Bosch zoekt ideeën voor Bossche Stadsdelta

Het flaconnetje met 'Diezewater' is een aandenken voor de ongeveer honderd belangstellenden die zaterdag 'Het Kort & Krachtig Festival' in Den Bosch bezochten. Geen echt festival met artiesten, maar een kennismaking met een nogal rauw gebied tussen de Verkadefabriek en het Bossche politiebureau dat vanaf 2025 de nieuwe 'Bossche Stadsdelta' moet gaan worden.

Uitdagingen

De bezoekers worden tijdens een wandel- en vaartocht in enkele uren geïnformeerd over uitdagingen rondom het vele water, de geschiedenis, kansen en mogelijkheden in de omgeving Kop van 't Zand, Tramkade en Orthenpoort Zuid.

,,,Hier ligt het oudste industriële erfgoed van Den Bosch. Dat moet je inpassen in de plannen", zegt Jan van den Berg van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Hij vertelt tijdens een mini-college iets over de historie van het terrein.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een deel van de tocht ging over het water © Peter De Bruijn

,,Wat mij betreft verdwijnt de huidige Diezebrug zoals de gemeente nu ook van plan is. Dan zie je de vuurlijnen vanuit de citadel weer. De spoorlijnen zijn zo aangelegd dat ze met kanonnen vanuit de citadelkazerne beschermd konden worden." Hij wijst op een foto uit 1939 met vier à vijf industriehavens. ,,Den Bosch was ooit de vierde havenstad van ons land. Er was allerlei activiteit op het water. Dat gegeven zouden we graag terug willen zien in een 'Bosch Waterplein' met pleziervaart en misschien watertaxi's in de Stadsdelta."

Ideeën opschrijven

In het 'World Skate Center' mogen deelnemers hun ideeën op een vierkante meter stof schrijven.

,,De stad groen houden, ruimte voor water en een stukje historie in een modern jasje", vat Roel van Heck uit Den Bosch zijn wensen samen. ,,Huizen voor elke portemonnee zijn ook heel belangrijk", vult Wilmer de Jong aan.

Volgens wethouder Mike van der Geld moet de Bossche Stadsdelta straks 'een gebied voor iedereen worden'. "Of er vanaf 2025 ook sociale huurwoningen in de Stadsdelta komen? Zo ver zijn we nog niet", zegt hij. ,,Maar ik sluit het zeker niet uit."

Sebas; één van de jongste deelnemers aan het 'festival', weet het al. ,,Een dierentuin met leeuwen, gorilla's en pinguïns", stelt hij voor. ,,We willen dat de otter terug naar de stad komt. Dat is al één bijzonder dier voor Sebas", reageert de wethouder. ,,Maar een leuk, gek plan. We zoeken meer ideeën. Iedereen kan en mag meedenken en -praten over de Bossche Stadsdelta."