Gemeente geeft jonge fietsers speciale bevrijdings-petten

Klokkenluidersgilde

De fietsroute volgt vanuit Vinkel naar Den Bosch het bevrijdingstraject dat ruim 11.000 militairen in 1944 hebben afgelegd. Halteplaatsen zijn woonzorgcentra De Heegt (Geffen), Sint Jozefoord (Nuland), De Annenborch (Rosmalen) en Antoniegaarde (Den Bosch). Ook wordt gestopt in het Hinthamerpark waar enkele activiteiten zijn. Onderweg zorgt het Bossche Klokkenluidersgilde voor een luidestafette vanuit Vinkel naar Den Bosch.

De Tour of Freedom begint om 12.30 uur op het terrein van voetbalvereniging E.V.V.C. in Sportpark De Zwaan in Vinkel en eindigt uiterlijk om 14.30 uur op de Parade. Op het plein is een concert door de Fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht. Op het repertoire staan onder meer mars- en popmuziek.