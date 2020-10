Gemeente: geen extra maatregelen Driesprong

Oeteldonks Kwèkfes­tijn gaat níet door, maar er komt wel een lied

30 september DEN BOSCH - Het jaarlijkse Kwèkfestijn van Oeteldonk in Mainstage Den Bosch is geschrapt. De animo onder de carnavalsclubs in Oeteldonk was al niet groot en daar kwamen ook nog eens de verscherpte maatregelen om de coronapandemie in te dammen nog eens bij.