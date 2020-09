Gemeente had niets te vertellen over verkoopprijs voormalige pastorie Boschveld

DEN BOSCH _ De gemeente Den Bosch had geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de verkoopprijs van de voormalige pastorie in Boschveld. Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen.

Toen de gemeente Den Bosch de voormalige pastorie in Boschveld verkocht aan projectontwikkelaar Van Wanrooij, verkocht zij die als onderdeel van een grotere grondverkoop. De verkoopprijs van 250.000 euro was gebaseerd op een onafhankelijke taxatie. De enige voorwaarde die de gemeente bij verkoop on stellen, was dat de pastorie behouden moest blijven en als een 'duurdere koopwoning’ in het uiteindelijke plan moest terugkeren. In dat plan zitten verder nog 32 sociale huurappartementen en 12 nieuwe koopwoningen.

De officiële overdracht van de woning was op 1 juli. Een paar weken laten bood Van Wanwooij de voormalige pastorie te koop aan voor 395.000 euro. Bijna anderhalve ton duurder dus. Deze forse prijsstijging in korte tijd verbaasde een aantal fracties in de gemeenteraad. Die stelden er vragen over aan het college van B. en W.

Nieuwe basisschool

De pastorie, bouwjaar 1957, staat midden in Boschveld. De kerk was berekend op 1000 bezoekers maar bleek al snel veel te groot. De gemeente Den Bosch was al twintig jaar eigendom van pastorie. De kerk was al veel eerder gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe basisschool. Die is inmiddels ook elders in de wijk ondergebracht.

Zelf geen risico lopen

PvdA en Leefbaar 's-Hertogenbosch in de gemeenteraad reageerden verbaasd en geschokt op de forse winst die de projectontwikkelaar behaalde in korte tijd. Ze stelden er een aantal vragen over. Volgens B en W dateert de taxatie uit 2018 en zijn de prijzen van koophuizen sindsdien, ook in Boschveld, fors gestegen. B en W wilden de verkoop van de pastorie integraal onderdeel laten zijn van de verkoop van andere grond in het gebied. Om zelf geen risico te lopen, wilden B en W deze woning ook niet zelf te koop aanbieden.

Van enig speculatiebeding is geen sprake in de koopakte. Van Wanrooij mocht de woning meteen doorverkopen staat te lezen. Enige voorwaarde is dat er geen kamerbewoning komt. Voor de nieuw te bouwen woningen is eigenaren wel de plicht opgelegd dat zij er ook echt gaan wonen.