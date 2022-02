Gemeente kijkt kritisch naar omstreden Chinese camera's bij Maaspoorthal: ‘Eventueel verwijderen’

Naar verluidt kan dat zowel via de meegeleverde software van de fabrikanten, die soms wordt gebruikt, als door de ingebouwde software op de camera's zelf. Het achterdeurtje is in de praktijk nooit aangetroffen.

Uit recentelijk onderzoek van de NOS blijkt dat in ruim 50 gemeenten camera's hangen van de merken Hikvision en Dahua. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch is de gemeente naar aanleiding van het onderzoek ‘een en ander nagegaan’.

Veiligheid buiten en binnen

In de gemeente hangen tientallen bewakingscamera's. Dat is onder meer het geval in de binnenstad. Volgens de woordvoerder hangen de camera’s van Hikvision alleen bij de Maasporthal. ,,In totaal zijn het er 9, verspreid over binnen en buiten. Doel: net zoals op andere plekken, veiligheid buiten en binnen.’’

Volgens hem was de gemeente ‘niet op de hoogte van deze naar nu blijkt, twijfelachtige bewakingscamera’s’. ,,We bekijken of er aanleiding is om de camera’s eventueel te verwijderen’’, aldus de woordvoerder.

,,Ik maak mij er geen zorgen over’’, zegt de beheerder van de Maaspoorthal.



