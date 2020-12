Gemeente laat 90.000 euro terraspacht zitten. Voorzitter Kuenen wil steun startende collega’s: ‘Het is zorgwekkend’

Herrie in Den Bosch tijdens campagne tegen vrouwenge­weld Orange the World

7 december DEN BOSCH - Een fiks lawaai maandagmiddag klokslag twaalf uur op veel plekken in Nederland. Met deksels en fluitjes werd alarm geslagen over geweld tegen vrouwen en meisjes. In het kader van de wereldwijde campagne Orange the World. Ook in Den Bosch klonk herrie.