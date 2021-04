Gemeente legt twee loopbruggen aan bij Engelermeer

Werken aan begrip en contact met ‘datingpro­gram­ma’ voor LHBTI’ers

22 april DEN BOSCH - Daten in coronatijd? Da’s niet zo vanzelfsprekend, zeker niet als je bijvoorbeeld transgender bent. Tijdens deze pandemie is gebleken dat de eenzaamheid van LHBTI’ers (flink) is toegenomen. Hier en daar zijn initiatieven van de grond getild, als steuntje in de rug.