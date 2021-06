Gemeente maait gras in parken minder vaak: goed voor bloemen, vlinders en portemonnee

Bruisten­sin­gel en industrie­ter­rei­nen moeten groener en dus zijn er 1800 nieuwe struiken gepland

24 februari DEN BOSCH - Het deel van de Bruistensingel aan de Heiniszijde ziet er als het goed is over een tijdje een stuk florissanter uit. Om met name de biodiversiteit te vergroten hebben circa veertig vrijwilligers onder de vlag van Werkgroep Natuur op Noord in samenwerking met Brabants Landschap een struweel met liefst 1800 struiken aangelegd.