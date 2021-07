Gemeente niet bekend met verkeersoverlast Maaspoort; stremmingen vrijdag gevolg drukte teststraat

De enorme drukte op de Maaspoortweg en Harendonbkweg afgeloopen vrijdag was volgens de gemeente geen gevolg van het drielandentoernooi van het Nederlands dames handbalteam. ,,De drukte afgelopen vrijdag is niet veroorzaakt door het evenement bij de Maaspoort. In heel het land is het vrijdag einde middag tot begin avond druk geweest op de teststraten in verband met het drukke festivalweekend en de daarvoor benodigde testafspraken. De teststraat bij de Brabanthallen was vol en vanuit daar zijn mensen doorverwezen naar de teststraat bij de Maaspoort. Dat heeft daar tot opstopping geleid, maar is met de inzet van verkeersregelaars opgelost", zegt een gemeentewoordvoerder.