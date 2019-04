Gemeente over ANWB-test snelfietsroute Den Bosch-Oss: ‘Waar het beter kan, zullen we dat doen’

,,Waar het beter kan, zullen we dat doen’’, aldus de woordvoerder die wijst op aanpassing van de route van de Waterleidingstraat tussen Rosmalen en Nuland. ,,Er staan extra waarschuwings- en attentieborden. De voorrang is aangepast en er is een parkeerverbod ingesteld. Op deze route hebben de fietsers verder de mogelijkheid om gebruik te maken van het fietspad dat parallel aan de weg ligt. Dat is dan wel minder snel.’’

Bereikbaarheid

Volgens de woordvoerder blijkt uit de test waardering voor de route die de gemeente met de provincie en regiogemeenten heeft laten aanleggen. ,,De ervaringen die we hebben opgedaan en de suggesties die we krijgen voor verbetering, nemen we ook mee bij de voorgenomen uitbreidingen van de fietssnelroute in de komende jaren in de richting van Waalwijk, Zaltbommel en Eindhoven. Daarmee gaan we de bereikbaarheid van onze gemeente nog beter en duurzamer maken.’’