Gemeente sluit geboorteloket in JBZ

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch sluit het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vanaf 2012 konden ouders daar op doordeweekse ochtenden aangifte doen van geboorten. Vanwege corona is het loket al langere tijd gesloten. Maar belangrijker: aangifte van geboorte doen kan sinds vorig jaar ook digitaal. En daar geven de meeste ouders de voorkeur aan.

Ruim 3000 geboorten telt de gemeente Den Bosch gemiddeld per jaar. Daarvan werden tot voor kort de meeste aangiften gedaan bij het geboorteloket in het JBZ. Mensen kunnen er ook voor terecht bij de balies van het stadskantoor en Perron-3 in Rosmalen.

De service in het Bossche ziekenhuis bestaat sinds 2012. In 2019 werd daar nog 74 procent van de aangiften gedaan, 2404 baby's in totaal. Maar vorig jaar waren dat er nog maar 295. En bijna 80 procent van de aangiften werd toen digitaal gedaan. Ouders moeten binnen 3 dagen na de geboorte van een kind aangifte van geboorte doen. Tot 1 januari 2020 was het verplicht om dat fysiek te doen bij ambtenaar van de burgerlijke stand. Digitale aangifte is sinds 2020 wettelijk toegestaan. En de meeste ouders geven er de voorkeur aan om dat achter een beeldscherm te doen.

Door corona al gesloten

Vanwege corona was het sowieso niet meer mogelijk om in het JBZ aangifte te doen in het geboorteloket. Bovendien moest worden uitgekeken naar een nieuwe ruimte, omdat het JBZ de meters van het bestaande loket zelf nodig heeft. Bovendien is nog niet duidelijk wanneer het loket in het JBZ weer open kan in verband met de coronabeperkingen.

Even duur

Minder animo, ruimtegebrek en stijgende belangstelling voor digitale geboorte-aangifte zijn voor B en W van Den Bosch reden om het loket ook helemaal niet meer te openen. Financieel maakt het allemaal niet zoveel uit, schrijven B en W. De ruimte in het JBZ kostte de gemeente geen huur, en ook voor de verwerking van digitale aangiftes is evenveel menskracht nodig.