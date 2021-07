Gemeente: uitspraak rechter heeft geen gevolgen voor Bossche windmolens

Bouw eerste windmolen Bommeler­waard is gestart; dat smaakt naar méér

20 mei BRUCHEM - Met een gigantische heistelling is een begin gemaakt met de bouw van een nog veel grotere windmolen, de eerste in de Bommelerwaard en ook de eerste waar inwoners een aandeel in kunnen kopen. Er is nog veel werk aan de winkel op het gebied van duurzame energie, zegt Eelco Bots, directeur van Windunie. En de ruimte langs de A2 lonkt.