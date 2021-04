Gemeente Vught: Europese richtlijn bepaalt dat wasbeer afgeschoten moet worden

Meulman volgt Van der Putten op als directeur van de Verkadefa­briek: ‘Een ongeloof­lij­ke eer’

31 maart DEN BOSCH - Jeffrey Meulman, de huidige directeur van het Nederlands Theater Festival, volgt per 1 juni Jan van der Putten op als directeur-bestuurder van de Verkadefabriek in Den Bosch. De 52-jarige Meulman heeft op dit moment dezelfde functie bij het Nederlands Theater Festival (NTF) in Amsterdam.