Gemeente Vught over de Maurickbrug: ,,Een kans die we niet konden laten schieten”

VUGHT - Het was toch beter geweest om een (deel)vergunning aan te vragen voor funderingswerkzaamheden voor de trap van de verlengde Maurickbrug. Dat is volgens de gemeente door tijdsdruk niet gebeurd. ,,Maar het had achteraf gezien uiteraard wel gemoeten", aldus de gemeente Vught maandag als antwoord op vragen van Yvonne Vos van het CDA.

In een artikel van het Brabants Dagblad gaf een woordvoerder van de gemeente Vught begin deze maand al toe dat de start van de ondergrondse fundering van de trap van de nieuwe brug over de A2 niet 'volledig volgens de regels is gegaan, maar wel praktisch is'.

Historische bebouwing

Vught schrijft in de brief aan het CDA dat er een bijzondere paalfundering voor de Maurickbrug nodig is omdat de verlengde brug dichtbij de historische bebouwing uitkomt. De brug moest verlengd worden zodat de grote beuk naast de brug behouden blijft.

,,Op dit moment is het bouwmateriaal en materieel voor de speciale fundering schaars", aldus Vught. ,,Zeer kort nadat het paaltype bekend werd, bleek het bijzondere materieel onverwacht snel beschikbaar. Het was een kans die we niet konden laten schieten."

De gemeente wijst daarbij in haar antwoord op de 'langdurige overlast' voor bewoners en ondernemers aan de Boxtelseweg en het Maurickplein door de aanleg van de brug. ,,Deze kans voorbij laten gaan en nu geen palen aanbrengen zou een langdurige verlenging van die overlast betekenen", schrijft het college. ,,Kortom, vanuit de praktijk gezien redenen genoeg om juist nu de palen aan te brengen."

Bouwvergunning