Gemeenten blij: administratie jeugdzorg wordt eenvoudiger

Systeem vereenvoudigen

,,Het systeem zoals het nu is vergt enorm veel capaciteit. Bij ons in de regio alleen al zestien verschillende gemeenten met elk hun ambtenaren die over alles overeenstemming moeten zien te krijgen over inkoopmodellen. Het heeft geen zin om als gemeenten steeds weer meer geld te vragen als alles blijft zoals het is. Dit systeem moet op belangrijke onderdelen vereenvoudigen anders komen we er niet", zegt Van Olden.

Samenwerking té vrijblijvend

Het kabinet wil ook dat gemeenten regionaal samenwerken. In Noordoost-Brabant doen de zestien dat al. Maar benadrukt Van Olden, die samenwerking heeft geen enkele wettelijke basis. En dat is niet goed, want dat maakt het té vrijblijvend. ,,We werken hier met een regionaal overleg van bestuurders. Er zijn afspraken gemaakt en we hebben de taken verdeeld. Maar daarvoor is geen juridische basis. Een deelnemende gemeente kan nu zeggen: ik betaal niet meer, want het kost me te veel. Terwijl je het toch ook op basis van solidariteit moet doen. Want er zijn een paar gemeenten met meer dure voorzieningen en die kun je daar niet alleen voor laten opdraaien.”