Gemeenten gaan jongeren waarschuwen voor frauderen met ID-bewijzen

Lieve (18) uit Den Bosch kijkt op het Marktveld in Vught na al die openhartigheid even om zich heen. ,,Word ik nou gestraft of zo", vraagt ze lachend. Ze vertelt dat ze één keer met een ID-bewijs van een oudere vriendin De Carrousel in Den Bosch is binnengekomen. ,,Ik was toen zeventien. We wilden haar verjaardag in de kroeg vieren. ,De straf die je ervoor krijgt? Een paar honderd euro of zo?"