Gemeentesecretaris Irma Woestenberg van Den Bosch wordt Ridder

Column Oeteldonk­sche tulpen voor Tervoort

17 april Do 18 apr. Toen de kanker er eenmaal was, ging het snel bij Jan Tervoort. ,,Echt ziek hebben we hem nooit gezien”, zegt Yvette Hurkens. Tijd voor een afscheid door carnavalsclubske Foe Jong Bende was er wel. Jan was 36 jaar lid van de club.