Gemoedelijk klimaatprotest ING-kantoren Den Bosch en Eindhoven: ‘Ze hebben instructies gehad om ons te negeren’

Dankzij Yosef krijgen 10.000 vluchtelin­gen een paspoort (met een beetje hulp van Peter R. de Vries)

DEN BOSCH - Wat doet het met je om als tweederangsburger behandeld te worden? Bosschenaar Yosef Tekeste-Yemane woont al 28 jaar in Nederland, maar wacht door politieke onwil al vijftien jaar op de Nederlands nationaliteit. Ongevraagd werd hij het gezicht van meer dan tienduizend lotgenoten. Nu is het einde eindelijk in zicht, dankzij hulp van Peter R. de Vries. ,,Ik ga hem nooit vergeten.’’

4 juli