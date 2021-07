Geniemuseum Vught eindelijk beter zichtbaar; spectaculaire nieuwe toegang niet te missen

Automobi­lis­ten negeren eenrich­tings­bor­den omleidings­rou­te Helvoirt; verkeersre­ge­laars ingezet

22 juli HELVOIRT - De Torenstraat in Helvoirt wordt heringericht. Een omleidingsroute via de Stationsweg en d'n Dreef is eenrichtingsverkeer. Dat betekent dus normaal gesproken omrijden over de Guldenberg. Veel automobilisten doen dat niet. Ze lappen de eenrichtingsregel aan hun laars. Het leidt tot onveilige situaties. Dus zijn er verkeersregelaars ingezet.