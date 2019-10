Geniemuseum Vught hoopt door facelift meer bezoekers te trekken

Vughts Geniemuse­um herbergt bruggen, tanks en uniformen: maar wie weet dat?

11:23 VUGHT - De vernieuwing van het Geniemuseum in Vught had eigenlijk twee jaar geleden al ingezet moeten zijn, maar een tekort aan vrijwilligers, geldgebrek en de discussie over de kankerverwekkende chroom-6 speelt het museum parten. Maar de facelift is nu gestart: zoals het verplaatsen van een Duitse vakwerkbrug uit 1920.