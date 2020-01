Genoeg gehobbyd: het nieuwe voedselbos in Den Bosch moet geld op gaan leveren

Horecanieuws Jawel, anno 2020 krijgt ook Den Bosch eindelijk een pannenkoe­ken­huis

17:26 Di 14 jan. Het mag bijna een wonder heten dat Den Bosch geen pannenkoekenhuis heeft, maar daar komt verandering in. In het voormalige, roemruchte café Schutters Welvaren in Orthen gaan nieuwe uitbaters vanaf april aan de slag om van onder meer eieren en melk mooie beslag te kloppen.