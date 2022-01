Geopende horeca zorgde voor meer drukte: Maar wat schoten horeca en winkeliers daar mee op?

Smartphones waarvan de wifi is ingeschakeld verraden via sensoren in Den Bosch en tientallen andere steden hoeveel mensen er in de winkelstraten zijn. Het bedrijf RMC combineert deze gegevens met andere data en achterhaalt op die manier de drukte op straat. Door de winkel- en horecasluiting is het aantal mensen dat in stedelijke gebieden komt flink afgenomen. Landelijk gezien zou het gemiddeld gaan om een daling van 17%.