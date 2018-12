Geparkeerd bestelbusje brandt uit in Den Bosch en gaat verloren

Auto verzekeren? Premie pakt in de Kruiskamp flink hoger uit dan in centrum

28 december DEN BOSCH - Zoals in meer steden is ook in Den Bosch de hoogte van de premie van een autoverzekering sterk afhankelijk van de buurt waarin je woont. Wie in de Kruiskamp woont betaalt gemiddeld ruim 26 procent meer voor een autoverzekering dan iemand die dezelfde auto wil verzekeren en in het centrum woont. Het scheelt gemiddeld ruim 143 euro per jaar.