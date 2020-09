Geparkeerde auto in Den Bosch doorzeefd met kogels

Nóg een afvalbak aan Bossche deuren is niet verplicht

23 september DEN BOSCH - De vierde container voor plastic, blik en drankkarton aan huis is niet verplicht. Inwoners zien nóg een bak aan huis niet zitten, de Bossche politiek al helemaal niet en het college van B en W nu ook niet meer. Maar dan moeten er wel voldoende inzamelpunten in de wijk komen. ,,Want hoe dan ook, de hoeveelheid restafval moet omlaag.’’