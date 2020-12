Geparkeerde auto in Den Bosch verwoest door brand

Bella kent de collega’s enkel van ’t beeld­scherm

26 december Één keer is ze er geweest, op de werkvloer. Het is haar eerste échte baan, en Bella van Arendonk heeft haar nieuwe collega’s nog nooit in het echt gezien. ,,Ik plan nu online koffieuurtjes met collega’s. Ik denk wel dat ik ze nu beter leer kennen dan in de kantine.”