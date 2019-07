Geparkeerde auto in vlammen op in Den Bosch

Gemeente: hogere huurtarie­ven voor zwemscho­len in Sportiom zijn volgens afspraak

10 juli DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch is niet van plan met Sportfondsen in gesprek te gaan over de verhoogde huurtarieven voor de zwemscholen die gebruik maken van het Sportiom. ‘Die zijn in lijn met de gemaakte afspraken in de nieuwe exploitatieovereenkomst’.