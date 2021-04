Gepimpte Blauwe Voetbalkooi heeft blitse uitstraling en Nasser el Jackson komt hem maar mooi openen

DEN BOSCH - Van iets heel lelijks en vervallen iets heel moois maken. Daarin is de gemeente onder leiding van wijkmanager Ronnie van Gaal zeker geslaagd als het gaat om de Blauwe Voetbalkooi op de Zesde Haren. De wellicht oudste voetbalkooi van Den Bosch heeft een complete metamorfose ondergaan. En ook de wijkagent is tevreden.

„O sorry, ik heb net een scheet gelaten”, schalt de 2.11 meter lange ex-basketbalprof Henk Pieterse (61) door de microfoon tijdens een clinic ter ere van de heropening van de Blauwe Voetbalkooi. Pikant detail: zijn achterwerk bevindt zich op exact dezelfde hoogte als het gezicht van een leerling van groep 7 van de naburige Brede Bossche School. De olijke Pieterse is een meester in het onderwijzen van de jeugd. Hij heeft wel de aandacht.

Iemand die ook een neusje heeft voor het trekken van de gewenste aandacht is ‘positivo’ Nasser el Jackson(25), tweevoudig wereldkampioen groundmoves. Ook hij staat in de kooi om de scholieren eens lekker aan het bewegen te krijgen. „Wat een spirit bij deze jongeren!”, jubelt de baltovenaar uit Tilburg. Beide sportgrootheden bedienen zich van een pittig stukje muziek om hun instructies kracht bij te zetten, iets wat de dynamiek ten goede komt.

Henk Pieterse en Nasser el Jackson geven ter ere van de heropening van de Blauwe Voetbalkooi een clinic aan leerlingen van de naburige Brede Bossche School in de wijk De Haren.

Schooldirecteur Frank van de Veerdonk -een ver familielid van de cabaretier- overziet het allemaal met een brede glimlach. „Tot voor kort zag deze kooi er niet uit, man. Vandaar dat het geen serieuze optie meer was hier nog met de gymles naartoe te gaan. Vanaf morgen gaat dat opnieuw gebeuren. Want moet je nu zien. Het grauwe beton is vervangen door multifunctioneel kunstgras, het hekwerk en de doelen hebben weer een frisse kleur”, licht hij toe.

„De middenstip is een creatie van de leerlingen zelf. Een mix van verzamelde ideeën. Dat betekent dat deel van hen ‘iets’ van hun eigen inbreng in het logo zal herkennen. Een gegeven dat de betrokkenheid onderstreept, hopelijk geldt dit ook in de toekomst.” Wijkagent Dennis van Poppel is óók een kijkje komen nemen. „Het gaat goed met de wijk. Dit is het levende bewijs. Deze plek was in december 2019 nog het decor van een spraakmakend vuurwerkincident. Met deze uitstraling gaat dat niet snel meer gebeuren”, aldus Van Poppel.

Leerlingen van groep 7A van de Brede Bossche School in de wijk De Haren komen aan hun trekken tijdens de clinic, gegeven door de sporticonen Henk Pieterse en Nasser el Jackson. De middenstip met bijbehorend logo is een creatie van de leerlingen zelf.

„Dit zandingestrooid kunstgas met een vezelhoogte van 24 millimeter is redelijk hufterproof. Bij vuur kunnen weliswaar brandplekken ontstaan, maar niet alles staat dan gelijk in lichterlaaie”, weet Jasper Lankhaar van aannemer KSP. „Of dit een schaafwondenveld is? Nee, doordat er veelal sprake zal zijn van kort spel, blijven slidings meestal achterwege.”

De totale kosten van de renovatie bedragen 15.000 euro. Het leeuwendeel wordt gedekt door het Wijk-, buurt- en dorpsbudget.