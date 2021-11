Ger Sterks onderscheiden in Berlicum

Meer zorgen over opvang asielzoe­kers in Autotron, gemeente staat open voor gesprek

ROSMALEN - De gemeente Den Bosch gaat graag in gesprek met buurtbewoners over de opvang voor asielzoekers op het Autotron-terrein in Rosmalen, zodra de knoop daarover is doorgehakt. Aileen Schuurmans vertelde deze week over haar slechte ervaringen met de vorige tijdelijke noodopvang bij Autotron in 2015 en 2016.

13 november