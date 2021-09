Geschenk uit de hemel: kerk is nu gezondheidscentrum

Lege San Salvator, vol dagcentrum

24 maart DEN BOSCH - Het contrast was groot zondagmorgen in de Bossche wijk Orthen: de kerk San Salvator was zo goed als leeg, het dagcentrum van Cello zat bomvol met gelovigen van de San Salvator-gemeenschap. Het was de dag van de eerste Heilige Mis in de San Salvatorkerk onder verantwoordelijkheid van waarnemend pastoor en hulpbisschop Rob Mutsaerts.