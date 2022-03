Geschiedenis met een kop koffie en een biertje: ‘Dit moet een hit worden’

DEN BOSCH - Geweldig nieuws voor de liefhebber: in De Knillispoort in Den Bosch is het Bosch Historisch Café gestart. Lekker laagdrempelig, met een kop koffie en een biertje erbij. Het café moet elke twee weken een historische hit worden.

In het vertrouwde zaaltje, dat goed is gevuld met geïnteresseerden, is de sfeer verwachtingsvol. De nostalgie klopt aan de deur. Vanwege de nadrukkelijke focus op de geschiedenis lijkt het opsteken van een ouderwetse sigaar misschien nog niet zo’n gek idee, om de bespiegelingen en overpeinzingen te voeden.

Elke tweede zaterdag

Tom Sas, docent geschiedenis aan het ds. Pierson College en als historicus gespecialiseerd in de Eerste Wereldoorlog, komt de eer toe om als eerste gast een lezing te verzorgen. „Deze setting leent zich prima voor het toegankelijk houden van de geschiedbeoefening. Voortaan proosten we elke tweede zaterdag van de maand op de geschiedenis in de breedste zin van het woord.”

Schurend thema

,,Allerlei vormen zijn denkbaar, zowel qua vorm als inhoud. Het is helemaal niet erg wanneer een heikel of schurend thema de revue passeert”, verduidelijkt historicus Frans van Gaal, een van de initiatiefnemers. „Zolang het maar niet oppervlakkig of slaapverwekkend wordt.”

Gaat hit worden

Van Gaal streeft naar telkens naar een historische ‘sensatie’. ,,De bezoeker moet aan het einde van een presentatie kunnen zeggen: ik zat er middenin. Het leek wel dat ik erbij was toen het gebeurde. We hebben een donkerbruin vermoeden dat dit een hit wordt. De aandacht voor cultuurhistorie is groot in deze stad; het heeft hier een veel grotere impact dan het voetbal. Of heb ik nou iets verkeerds gezegd?”

Volledig scherm De eerste editie van het Bosch Historisch Café in de Knillispoort © Chris Korsten

Propagandafilm

Sas heeft iets ‘leuks’ meegenomen, een cadeautje bijna. De première staat geheel in het teken van de voorlichtings- en propagandafilm Holland Neutraal. De Leger- en Vlootfilm. Een stomme film uit 1917, geregisseerd door de patriot Willy Mullens in opdracht van de Nederlandse overheid.

Raakvlakken met Oekraïne

Met primair als doel om aan het buitenland te laten zien dat er met de Nederlandse neutraliteit niet te spotten viel. Een onderwerp dat in zekere zin raakvlakken heeft met de oorlog in Oekraïne. Het publiek krijgt een verkorte versie van de tweeënhalf uur durende film voorgeschoteld.

Harmonie

„Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op de bijbehorende lijst met muzikale werken. Sjef Ipskamp heeft in 2018 de muziek gearrangeerd, om vervolgens als dirigent van de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch deze versie middels een live-uitvoering te omlijsten. De geluidsopnamen heb ik onder de film gemonteerd”, licht Sas toe.

Soldatenkoningin

Na alle inleidende woorden is het smullen geblazen. Onder toeziend oog van ‘soldatenkoningin’ Wilhelmina tovert het Nederlandse leger de ene na de andere heroïeke actie uit de kast. De kloeke soldaten klimmen als katten en marcheren als trekpaarden. Ondersteund door mitrailleurhonden en postduiven. Daarbij tonen ze ook nog eens hun biceps. Om bang van te worden...



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.