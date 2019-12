Geschiedenisquiz voor scholieren: ‘Wat telt is je parate kennis’

ZALTBOMMEL/BOXTEL/DEN BOSCH - Uit het hele land en ook uit deze regio gingen middelbare scholieren aan de slag in Zaltbommel met pittige vragen over geschiedenis. Ook ‘Lenin en Stalin' wilden deze quiz winnen.

Bij vraag 9 verschijnen de hoofden van Julius Caesar, Abraham Lincoln, Martin Luther King en Pim Fortuyn op het scherm. ,,Wanneer zijn ze vermoord?", vraagt 'quizmaster' Renate van der Linde. ,,Geschiedenis is ook jaartallen, mensen."

Bijna 60 leerlingen van 28 middelbare scholen uit onder meer Den Bosch, Heeswijk-Dinther, Drunen, Boxtel, Zaltbommel maar ook uit Groningen, zaten er zaterdag in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Ze moesten aan de slag met dertig, vaak lastige vragen tijdens de vijfde Landelijke Geschiedenisquiz.

Volledig scherm Sabrina (links) en Celine van Het Cambrium in Zaltbommel hadden een thuiswedstrijd © Peter De Bruijn

Leren van het verleden

Het team van De Nassau, een middelbare school in Breda met Sander de Bruin (17) en Mats Liesker (18) uit 6 vwo, won overtuigend. Het tweetal prolongeerde daarmee de titel. ,,Een kwestie van geluk", zegt Mats bescheiden nadat hij de beker in ontvangst heeft genomen. ,,De vragen moeten je liggen. Geschiedenis? Die fantastische verhalen van ooit; zo fascinerend!" Sander vindt het moeilijk om zijn passie te omschrijven: ,,Leren van ons verleden klinkt afgezaagd, maar ik geloof echt wel dat het zo is."

Volledig scherm Jules Havenith en Keon Vermeulen (met baard) van het Boxtelse JRL namen als Stalin en Lenin deel aan de Landelijke Geschiedenisquiz. © Olaf Smit

Politieke moorden

Kasper Meesters (17) en Bart van Bladel (16) uit 5 havo van het Drunense d'Oultremontcollege worden tweede. ,,Boven verwachting", oordeelt Kasper. ,,Ik ben heel tevreden, doe al voor de derde keer mee. Eerder ben ik negende en derde geworden. Ik vond die vraag over de politieke moorden wel leuk." Uit de antwoorden op vraag 9 blijkt dat de Romeinse veldheer Caesar 44 jaar voor Christus is vermoord. De Amerikaans president Lincoln, dominee Martin Luther King en Pim Fortuyn kwamen respectievelijk in 1865, 1968 en 2002 onvrijwillig aan hun einde.

Volledig scherm Er deden bijna 60 leerlingen mee met de quiz in de Gasthuiskapel. De jury controleert de antwoorden © Peter De Bruijn

Rondleiding

De deelnemers krijgen eerst een rondleiding door Zaltbommel. ,,We hebben vooral beeldjes in de goten gezien. Het zijn gootspoken. We weten nu ook dat er veel bekende mensen uit Zaltbommel komen", zeggen Mayke van den Hurk en Maartje Kamping van het Jacob Roelandslyceum (JRL) uit Boxtel. ,,Gerard en Anton Philips, Maarten van Rossum en Karl Marx zijn er ooit geweest."

Gootspoken

Burgemeester Pieter van Maaren toont de leerlingen tijdens de quiz een lijkenprikker uit de vorige eeuw. Zo werd voorkomen dat mensen levend begraven werden. En er is inderdaad ook een vraag over de gootspoken. De organisatoren van de quiz willen ook weten wie Jip en Janneke heeft getekend.

De in Zaltbommel geboren Fiep Westendorp, antwoorden Sabrina Verlouw (16) en Celine van Oostrom (16) van het Cambium College in die plaats. ,,We hadden alle vragen over ons stadje goed." Ondanks het 'thuisvoordeel' eindigen de leerlingen van 'Team 2.0' op de voorlaatste plaats. ,,Het was een pittige uitdaging in een leuke sfeer", vindt Celine. ,,Wij weten veel, maar andere leerlingen kennelijk nog meer. Je kan ook niet echt leren voor de quiz", antwoordt Sabrina.

Volledig scherm Jules, Keon, Mayke en Maartje (vlnr) deden namens het Jacob-Roelandslyceum mee © Peter De Bruijn

Rusland

Het eerste team van het 'Cambium' wordt vierde. Net zoals Jules Havenith (17) en Keon Vermeulen (16) van het Boxtelse JRL. Het duo heeft zich voor de gelegenheid verkleed als Jozef Stalin en Vladimir Lenin. ,,Een vraag over Rusland zou leuk zijn geweest", beamen de twee. ,,Je kan voor de Landelijke Geschiedenisquiz niet echt studeren. Je moet het toevallig ergens een keertje gelezen hebben. Het gaat vooral om parate kennis."