Geschiedschrijving in beeld van Jan Verhoeff naar archief erfgoed Den Bosch

Die fotograaf met dat petje

Verhoeff, die fotograaf met dat petje, hield zijn archief nauwkeurig bij. ,,In tal van schriftjes was precies te zien welke foto waar te vinden was’’, aldus echtgenote Jaco Verhoeff. Overigens niet alleen per onderwerp, maar ook per jaar. En over de foto’s in het digitale tijdperk was op de computer keurig een document aangemaakt met waardevolle informatie.