Geschorste oorlogsheld Marco Kroon heeft beelden van ’akkefietje’ met carnaval in Oeteldonk

‘De grootste straf aller tijden’

De drager van de Militaire Willemsorde verklaarde gisteravond bij de JOVD in zijn geboorteplaats bij een van zijn nog spaarzame lezingen dat de schorsing door defensie ‘de grootste straf aller tijden is’. ,,Ik mag de kazernes niet op en ik mag niet in mijn computer en mailbox van defensie’’, sprak hij gekleed in een colbertje en stropdas en spijkerbroek. Zolang de vervolging loopt mag Kroon niet publiekelijk in uniform optreden en niet bij officiële gelegenheden als herdenkingen zijn. Zijn werk als Stafofficier Relatiebeheer Veteranen zet hij door. ,,De afspraken die ik als majoor Kroon had staan, heb ik omgezet in Marco Kroon. Ik wil de veteranen met een stress-syndroom blijven helpen.’’ Dat hij zich als oorlogsheld en drager van de willemsorde moet aanpassen, snapt hij. ,,Maar niet veel, niet heel veel. Ik blijf Marco Kroon.’’

Vorige week meldde het Brabants Dagblad dat Kroon vanwege de ophef rond zijn persoon op 21 juni niet mag spreken op de veteranendag in Schijndel. Sinds februari 2018, toen er ophef ontstond over zijn biecht dat hij in Afghanistan was gegijzeld en zijn gijzelnemer zou hebben gedood, zijn er volgens Kroon 15 tot 20 lezingen afgezegd. ,,Ik heb lezingen over leiderschap gegeven bij onder meer Shell en IBM. Nu is het merk Marco Kroon eng en vies. Meningsvorming door de media is daar debat aan.’’