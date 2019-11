Geslaagde vuurdoop Mainstage Brabanthallen staat in teken van George Michael

DEN BOSCH - De verwachtingen waren zaterdagavond hoog gespannen bij het openingsconcert van de Mainstage van de Brabanthallen, dat geheel in het teken stond van wijlen George Michael. De hamvraag was: hoe hoog scoort de akoestiek van de nieuwe hal? Al snel was duidelijk dat die voortreffelijk is. Den Bosch heeft eindelijk z'n 'poptempel', luidde de algehele conclusie.

Lichtelijk nerveus loopt Jeroen Dona, directeur Beurzen & Evenementen Zuid en West bij Libéma, nog wat rond om te checken of alles naar wens verloopt. "Dit is een historische avond", glundert hij. "Een avond die tevens het karakter heeft van een interessante testcase. Eerlijk gezegd heb ik afgelopen nacht niet al te best geslapen. Maar ja, zoiets heet een gezonde spanning, toch?" Voor deze speciale gelegenheid is de gloednieuwe Mainstage, die een oppervlakte meet van bijna 4200 m2 en een metertje of vijftien hoog is, uitgerust met een kleine tweeduizend zitplaatsen. "De hal heeft een capaciteit van 3100 zit- en 6000 staanplaatsen. Een sterk punt is dat de capaciteit uitermate flexibel is, waardoor je gerust kunt zeggen dat we nu in dat opzicht redelijk 'bescheiden' aftrappen.

Akoestiek

Hetzelfde geldt voor het podium: die bedraagt in de breedte achttien meter, terwijl de toneelopening in feite nog een flink stuk kan worden verbreed", vervolgt Dona. Vanzelfsprekend is veel aandacht besteed aan de akoestiek. "Kosten noch moeite zijn gespaard om op dat vlak uit te blinken. We hebben onder meer gekozen voor dikke theaterdoeken op hoogte. In de nabije toekomst zal ongetwijfeld een en ander worden gefinetuned. Wanneer je alles bij elkaar optelt, denk ik dat we qua 'exposure' met deze hal aardig in de buurt komen van gerenommeerde accommodaties zoals 013 en Tivoli. Ik wil er gelijk aan toevoegen dat we geen enkele ambitie hebben om een concurrent te worden van die twee locaties. We zien onze rol en de daaruit voortvloeiende positie méér als aanvullend. Met een sterke focus op mainstream, waarbij we een lekker breed publiek willen trekken", aldus Dona.

Moment suprême

Even later is dan eindelijk het moment suprême aangebroken. Zanger Charly Luske, bassist Phaedra Kwant en zes andere bandleden bestijgen de sfeervol verlichte stage. Luske kruipt onmiddellijk in de huid van George Michael, Kwant neemt als 'feitjesfee' onder andere de rol van verhalenverteller op zich. Want niet alleen de bekendste hits (met inbegrip van de Wham!-periode) komen een voor een aan bod, maar ook de levensgeschiedenis van 'The music maker of the world'. Het enthousiasme van het publiek groeit gestaag, zeker na de pauze. De akoestische waarde van de hal komt misschien wel het beste tot haar recht op de momenten dat Lodewijk van Gorp met zijn sopraan- en altsax bijspringt. "Het geluid is inderdaad super. Dat geldt voor zowel de tonen als de sterkte. Nee, oordoppen zijn totaal overbodig", reageert Sem Caglan uit Boxtel. "Eind jaren negentig heb ik in Ahoy een concert van George Michael bijgewoond. Het mooiste concert ever. Maar dit optreden komt wel in de buurt." Nick Veen uit Utrecht is eveneens aangenaam verrast over de getoonde kwaliteit. "Dit zijn allemaal topmuzikanten. En wat de hal betreft: top! De bereikbaarheid, op geringe loopafstand van het station, is bovendien prima", onderstreept Veen.