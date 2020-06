Gesloten kinderopvang Cromvoirt vaker op de vingers getikt: ‘Soms staat er geen beroepskracht voor groep’

Groepsver­krach­ting: verdachten vandaag voor de rechter. Hoe zit het met de bewijzen?

9:28 DEN BOSCH - Zijn er voldoende bewijzen om vijf verdachten langer opgesloten te houden voor groepsverkrachting(en) in Den Bosch waarbij zij betrokken zouden zijn? ,,Erg mager’’, zei advocaat Bas Kurvers in maart tijdens een pro forma zitting over de beschuldigingen aan het adres van Bosschenaar Marco H. (19) en Haidar A. (24) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Vandaag zal er tijdens een rechtszitting meer over bekend worden.