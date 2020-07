Gesprekken over leven, liefde, dood en vieze vaatdoekjes

Vrouwen komen er, en vrouwen gaan weer. En sommige vrouwen kwamen en bleven. Zoals Mirjam Reuwer van 70, die er al sinds 1998 zit. Er wordt heel wat gedeeld op '11A'. ,,Veel voorzieningen. En ook ons leven."

Krakers en vaste huurders

Naast matriarch Mirjam wonen Susan van Soest (43), Sandra Verkuijlen (36), Addy van Beek (44) en Damaris Baijljon (21) in het oude kloosterpand aan het Redemptoristenpad. Dat al een lange historie als woongemeenschap kent. Van paters in het begin, naar gastarbeiders. En via krakers, tot vaste huurders vanaf de jaren 90. De vijf vrouwen huren samen een deel van het klooster.

Soms woonde er een man. Heel eventjes. Maar die werd dan gedoogd. Want in de statuten staat duidelijk vermeld dat het een vrouwenhuis is. ,,In de 'groepswoonwereld' staan we ook wel bekend als de vrouwenvleugel", vertellen ze ongeveer tegelijk. Want - en dat geven ze zelf ruiterlijk toe - er wordt wat afgekletst in zo'n huis vol dames.

Kater, vrolijk, blij

Ze wonen samen, maar het zijn nog steeds uitgesproken individuen. Met eigen vrienden, relaties. En al delen ze het dagelijkse leven, veel lief en af en toe leed, het zijn geen vriendinnen. Maar huisgenoten kunnen je, volgens de vijf, wel vaak beter lezen dan anderen. "We zien elkaar in alle staten. Met een kater, vrolijk, of blij. Doordat we veel van elkaar zien en weten, en elkaars gedrag daarin ook meemaken en benoemen geven we elkaar ook duwtjes. Zo maak je in dit huis ook echt een ontwikkeling door."

Huisgenoten, geen partners

Ze steggelen wat over wie rommel maakt en wie niet. Zonder verwijten, met humor. ,,Zaken maken we makkelijk bespreekbaar. Als er hier woorden vallen, dan is het over een vies vaatdoekje. Diepe gesprekken over het leven, de liefde en de dood, die voeren we hier ook genoeg. Maar we kunnen over dingen heel anders denken, omdat we huisgenoten zijn, en geen partners.

Susan - die eerder ooit 'gewoon' samenwoonde - besluit: ,,Dat je financiën en het bed niet deelt met de personen bij wie je woont, dat vind ik persoonlijk de grootste verademing."