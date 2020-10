Gesteggel over geheim houden van enorm oplopende kosten voor nieuwbouw speciale school Vught

Automobi­lis­te strandt langs de weg in het riet, takelwagen laat lang op zich wachten

9 oktober CROMVOIRT - Aan de Deutersestraat in Cromvoirt is vrijdagmiddag een auto van de weg geraakt. De bestuurster schatte een verraderlijk hoge drempel verkeerd in en eindigde op die manier in het riet, richting de sloot. De automobilist was ongedeerd en moest vervolgens wel meer dan 2 uur op de takelwagen wachten.