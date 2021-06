Gestel bezuinigt op leerlingenvervoer: vaker op de fiets naar school

SINT-MICHIELSGESTEL - Leerlingen die afhankelijk zijn van taxivervoer naar school, kruipen in Sint-Michielsgestel steeds vaker op de fiets of maken op eigen gelegenheid gebruik van het openbaar vervoer. Gestel ziet mogelijkheden om ook volgende jaren meer leerlingen zover te krijgen. Dat kan een flinke besparing opleveren; van 24.000 euro volgend jaar en zo oplopend naar bijna 46.000 euro in 2025.

Volgens wethouder Lianne van der Aa slaat het aan om leerlingen die voorheen nog afhankelijk waren van een taxibusje of een taxi zelfstandig naar school te laten gaan. Ze kunnen dan van de gemeente een elektrische fiets krijgen of een budget voor het openbaar vervoer (bus/trein).

Eenmalige investering

„Het gaat hierbij natuurlijk om een individuele aanpak. Samen met de ouders en de jongere of het kind gaan we in gesprek wat er kan en wat mogelijk is. Op deze manier dragen we ook bij aan het zelfstandig worden van de kinderen. Zo kopen we als gemeente steeds vaker een elektrische fiets, waarmee de leerlingen zelf naar school kunnen. Dat is een eenmalige investering. Terwijl het taxivervoer steeds blijft terugkeren en ons veel geld kost.”

Groei

Van der Aa beseft heel goed dat er ook een aantal leerlingen is dat door omstandigheden of beperkingen niet in staat is en ook nooit zal zijn om op die manier te reizen. „Voor die groep leerlingen blijft dat taxivervoer uiteraard gewoon bestaan. Maar de komende jaren zit er zeker nog groei in het aantal leerlingen dat zelfstandig kan gaan reizen.”

Kosten ook drukken in jeugdzorg

Wethouder Peter Raaijmakers (portefeuille sociaal domein) spant zich samen met alle partners in de jeugdzorg en wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in om de kosten te drukken. En dat is niet onbelangrijk omdat Den Haag kleinere budgetten aan de gemeenten geeft dan de kosten die de gemeenten maken voor jeugdzorg en Wmo. „In de jeugdzorg merken we dat er volop jongeren hulp zoeken, maar dat er bijvoorbeeld door huisartsen geen einddatum voor zorg wordt gepland. Zo blijven er volop hulpvragen en stromen er te weinig jongeren uit. Dat moet beter kunnen.”

Zorg ook weer afbouwen

Raaijmakers doelt op een nog betere samenwerking tussen alle partners die jeugdhulp bieden. „De expertise aan de voorkant wordt nog belangrijker. Zo kunnen we jongeren beter helpen, zodat ze op termijn weer op eigen benen kunnen staan en wij de hulp kunnen afbouwen.”

Beperkte budgetten

Een nog grotere zorg ziet Raaijmakers op Sint-Michielsgestel afkomen als het gaat om de groeiende groep ouderen die een beroep doet om de wet maatschappelijke ondersteuning. „Vergis je niet. In afzienbare tijd groeit de groep 70-plussers naar 33 procent in Gestel. En het is juist deze groep die een beroep doet op de Wmo-gelden. Daar moeten we met zorgaanbieders en de KBO’s betere en strakkere plannen voor maken om die groep straks goed te kunnen blijven helpen. En dat mét de beperkte budgetten die ervoor staan.”