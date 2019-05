Gestel zingt nog steeds Wilhelmus bij NSB’er Scheltus

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) in Amsterdam heeft het historisch onderzoek naar de handel en wandel van oud-burgemeester Adrianus Scheltus pas over een week of drie gereed. Om die reden zingen Gestelaren morgen gewoon het Wilhelmus bij het monument waar ook de naam van deze oud-NSB’er op staat.

'De val van een burgemeesters in oorlogstijd’ aanleiding

Sint-Michielsgestel gaf het NIOD opdracht om de historie rond Scheltus uit te zoeken. Dat was de uitkomst van een door Gestel georganiseerd gesprek met het BHIC, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD. Gestel ging met deze partijen in gesprek over de definitie ‘oorlogsslachtoffer.’ Dat gebeurde naar aanleiding van een achtergrondverhaal ‘De val van een burgemeesterspaar in oorlogstijd’ in de bijlage van Brabants Dagblad op 2 februari.

Volledig scherm De installatie van burgemeester Scheltus in 1929. © Archieffoto

In dat achtergrondverhaal kwam de bedenkelijke reputatie van Scheltus uitgebreid voor het voetlicht. Zo was hij lid van de NSB, stal hij in oorlogstijd levensmiddelen, bedoeld voor arme werklozen, verkocht hij militaire goederen voor eigen gewin, deelde benzinebonnen uit aan plaatselijke ondernemers om hem privé naar Vught te laten rijden en zo meer. Hij was ook lid van de NVD en collecteerde voor de Winterhulp.

Gekozen voor onderzoek door NIOD

Omdat Sint-Michielsgestel niet zomaar de naam van Scheltus van het monument wilde schrappen, werd gekozen voor het onderzoek van NIOD. Dat onderzoek is over een paar weken gereed en het NIOD stuurt dat dan richting Gestel. Dan kan het gemeentebestuur vervolgens een beslissing nemen.

In Amersfoort speelde een soortgelijke kwestie. De gemeente gaat daar een oorlogsmonument aanpassen, omdat er behalve verzetsmensen ook een SS’er en een collaborateur op staan. Dat meldt de NOS. Het gaat om een monument met de namen van 20 mannen die op 5 februari 1945 in de tuin van een woning werden geëxecuteerd.

Volledig scherm Canadees bij wachttoren van Kamp Vught. © Collectie Nationaal Monument Kamp Vught.