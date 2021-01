Gestolen brandweergereedschap met waarde van minstens 25.000 euro gevonden, 20-jarige verdachte aangehouden

Geen carnaval? Natuurlijk wel, voor Oeteldonk is er thuis tijdens dé dagen veel te vieren

20 januari DEN BOSCH - Oeteldonk viert dit jaar carnaval binnen. Niet alleen de organiserende Oeteldonksche Club (OC) maakt vóór en tijdens de carnavalsdagen eigen programma’s, ook het aantal nieuwe initiatieven groeit. In de huiskamer te volgen op televisie en social media. ,,We gaan geschiedenis schrijven’’, is de overtuiging van minister Rinske van Kasteren van Pers, Publiciteit en Promotie van de OC.