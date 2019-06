Gestolen crossmotor van Harry (17) gebruikt bij aanrijding Den Bosch: ‘Dit is heel heftig’

ANALYSE Het blijft puzzelen, maar Den Bosch steek je nek uit

11:41 DEN BOSCH - ‘Geen visie, geen lef en geen dynamiek’, stond medio januari boven een opiniestuk in het Brabants Dagblad. Daarop volgde een debat en een serie artikelen over de toekomst van Den Bosch. Wat moet Den Bosch in 2030 zijn? En dat blijkt (nog steeds) niet gemakkelijk te zijn.