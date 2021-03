Gestolen geldkistje tussen zwerfafval eerste teken van succes van 750 gratis afvalgrijpers in Vught

De bekendste melkboer van Den Bosch Piet van der Bruggen overleden

20 maart DEN DUNGEN/DEN BOSCH - Als je aan Piet van der Bruggen uit Den Dungen denkt, dan denk je al snel aan die oude reclame die vroeger elk uur op de radio te horen was: ,,De SRV-man, de SRV-man, de SRV-man die brengt alles bij u thuis. Doordeweekse boodschappen dagelijks aan huis...” In Den Bosch en Den Dungen kende iedereen hem zo'n beetje. Als melkman en later als SRV-man. Van der Bruggen is 16 maart overleden op 71-jarige leeftijd.