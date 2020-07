Getob bijna voorbij: Bossche kruising Aartshertogenlaan-Orthenseweg vrijdag klaar

Ergernis over fout geparkeer­de deelscoo­ters: ‘Iemand in een rolstoel kon er niet langs’

8:31 DEN BOSCH - De elektrische deelscooters van GO Sharing snorren nu een week of drie rond in Den Bosch. Dat groen valt op, maar er wordt ook nogal slordig omgesprongen met de tweewielers. En de bestuurders zijn soms roekeloos. ,,Ik moest opzij springen voor zo’n scooter.’’