Getuigen over aanslag op slagerij: Twee mannen vluchtten kort na explosie

Het tweetal reed vervolgens weg in de richting van de Mgr. Diepenstraat. Dat deden zij in een auto waarvan zij een nauwkeurige beschrijving kunnen geven. Over het precieze motief is nog niets bekend.

Handgranaat

In de nacht van maandag op dinsdag veroorzaakte de aanslag met een handgranaat veel schade in de omgeving. De ruiten van enkele auto’s werden verbrijzeld. In de muren en ruiten van een aantal woningen zijn nog steeds ‘putjes’ te zien die herinneren aan de aanslag. Ook moesten bewoners van dertien huizen een poosje hun woningen uit tijdens onderzoek van een handgranaat die niet was geëxplodeerd.

Volgens een woordvoerder van de politie is het buurtonderzoek voltooid. ,,Via dat onderzoek en onder meer het het veiligstellen van camerabeelden hebben we informatie opgehaald. Met die informatie gaan we nu verder met het onderzoek’’, aldus de woordvoerder.

De gemeente zou de slagerij kunnen sluiten. Maar daar is nog geen enkele sprake van.