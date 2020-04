Gevaarlijk druk op straat? ‘Met nieuwe app en website hoef je niet in de rij te staan’

Hij is enthousiast over een speciale app waarmee klanten winkeltijd reserveren. En dus niet op straat in de rij staan. Ook moet een nieuwe website uitkomst bieden. ,Zaterdag merkte ik zelf dat het hier en daar opvallend druk was. In smalle straten zoals de Kolperstraat, Gasselstraat en Snellestraat lukte het echt niet om anderhalve meter afstand van anderen te bewaren. Het viel mij ook op dat er zo veel busjes in de binnenstad reden om spullen te leveren’’, zegt Kranenburg.