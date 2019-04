‘Gevaarlijke en irritante’ wegversmallingen op Bosschebaan bij Vinkel eindelijk verdwenen

Bosch schoolont­bijt stopt al en gaat verder in een gezond tussendoor­tje

6:04 DEN BOSCH - Het in 2017 met veel tamtam gestarte schoolontbijt op drie basisscholen in Den Bosch stopt al weer na dit schooljaar en wordt vervangen door het project ‘Meer gezonde tussendoortjes’. Na een evaluatie in juni vorig jaar al blijkt het slechts om een kleine groep kinderen zou gaan die niet zou ontbijten en dat inmiddels wél doet, dat een groot deel van de leerlingen thuis én op school ontbijt en de prestaties/concentratie van de kinderen niet toeneemt. Bovendien vinden ouders en leerkrachten dat ontbijten niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de ouders is.