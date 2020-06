‘Gevaarlijke situaties’; ondernemers willen aanpak (brom)fietsen bij De Driesprong

Kiest u maar: waar moeten in de Muntel extra bomen komen?

13:16 DEN BOSCH - Pakweg extra vijftig bomen zijn er beschikbaar en bewoners van de wijk de Muntel in Den Bosch zelf aangeven waar die geplant gaan worden. Extra bomen in het Prins Hendrikpark? De Van Noremborghstraat? Of de Van der Venstraat? Geef het maar aan en de gemeente gaat kijken of de aanplant mogelijk is.