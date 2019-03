Gevangene ontsnapt uit PI in Vught; zoektocht nog altijd in volle gang

UPDATEVUGHT - Een gevangene is donderdagmiddag ontsnapt uit het Huis van Bewaring van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Om 14 uur stond hij buiten op de parkeerplaats, maar daar kwamen ze pas later achter. De zoektocht naar de gedetineerde is deze vrijdagochtend nog in volle gang.

Volgens nog niet bevestigde berichten zou de ontsnapping pas een paar uur later zijn ontdekt, waardoor de voortvluchtige een flinke voorsprong zou hebben.

Volgens de standaardprocedure werd, nadat bekend was dat er iemand was ontsnapt, eerst de inrichting en het omliggende terrein doorzocht. Camerabeelden toonden vervolgens dat de gedetineerde rond 14.00 uur op de parkeerplaats buiten de gevangenis. De politie is toen meteen gealarmeerd.

Huis van Bewaring

In het Huis van Bewaring zitten mensen die nog geen celstraf opgelegd hebben gekregen van de rechter. Over waarom de gevangene in voorarrest zat en hoe hij wist te ontsnappen kan de PI Vught nog niets zeggen.

De Opsporingsdienst van het Openbaar Ministerie is nog altijd druk bezig met de zoektocht. Het OM zegt geen uitspraken te doen over de identiteit van de gevangene en of deze persoon gevaarlijk is.

Signalement?

Over waarom er geen signalement wordt uitgegeven over de voortvluchtige zegt een woordvoerder van het OM Landelijk Parket dit: ,,Het is één van de middelen die we hebben om iemand op te sporen. Het is niet de standaard manier. Op dit moment kiezen we ervoor om deze informatie niet openbaar te maken en dus zelf uit te kijken naar deze persoon.”

Laatste ontsnapping was vijf jaar geleden

De laatste keer dat er een ‘ontsnappingsincident’ op het terrein van de PI Vught plaatsvond, was in 2014. Toen was een gedetineerde die in 2006 veroordeeld is voor de moord op en verkrachting van Melanie Sijbers uit Geldrop tijdelijk zoek. Hij werd uiteindelijk gevonden in een tuinhuisje op het terrein van de Vughtse gevangenis. De man werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf en tbs (ter beschikking stelling) en werd overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).